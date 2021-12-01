روسيا تطلب من موظفي السفارة الأمريكية الذين أمضوا 3 سنوات المغادرة قبل 31 يناير

العالم - روسيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارحية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: "نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 يناير 2022 ، يجب أن يغادر موظفو السفارة الأمريكية الذين أمضوا في موسكو أكثر من ثلاث سنوات".

وأكدت المتحدثة أن هذا لم يكن اختيار روسيا "الولايات المتحدة هي من أطلقت مثل هذه اللعبة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت في سنة 2020، ومن جانب واحد، مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن بـ3 سنوات فقط.