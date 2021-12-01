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باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
مصادر مقربة من الوفد الايراني الى فيينا: هناك اطراف لا تريد لهذه المحادثات ان تكون مثمرة وتسعى الى إنهائها بشكل مبكر والقاء اللوم على ايران
مصادر مقربة من الوفد الايراني الى محادثات فيينا: على الادارة الاميركية الحالية ان لا تتذرع بمتلازمة الغاء الحظر والتعهدات النووية
المصادر: الوفد الايراني اكد على ضرورة ان تبادر الادارة الاميركية الحالية الى الغاء الحظر باعتبارها الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي
مصادر مقربة من الوفد الايراني الى فيينا: الوفد يؤكد على اولوية الغاء الحظر واستعداده التام لمنح المحادثات ما تتطلبه من وقت وتحقيق نتائج مرضية
مسؤول رفيع في الفريق الايراني المفاوض في فيينا يؤكد استعداد ايران لمواصلة المفاوضات متى ما تطلب الأمر ذلك
مسؤول رفيع بالفريق الايراني المفاوض: ايران ليست مستعدة للتضحية بالمطالب المبدأية وحقوق الشعب مقابل مواعيد نهائية مصطنعة أو جداول زمنية
مسؤول رفيع في الفريق الايراني المفاوض: ايران التي جاءت بكل جدية الى فيينا على أتم الاستعداد لمواصلة التشاور المكثف متى ما تطلب الأمر ذلك
التلفزيون السعودي: رصد حالة إصابة بالمتحور أوميكرون في المملكة لمواطن قدم من شمال إفريقيا
سورية والأردن يعلنان إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من اليوم
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة سعودية في منطقة العمشية بين صعدة وعمران
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2021
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الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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