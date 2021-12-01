انطلاقة متفائلة لمحادثات فيينا وقلق اسرائيلي من ذلك

العالم - أوروبا

بعد الاجتماع الرسمي الذي عُقد الاثنين ومناقشة مجموعات الخبراء مسألة الغاء الحظر الاميركي وتقديم الضمانات لايران يوم امس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الابعاء.

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بحث مع ممثلِ الاتحادِ الأوروبي انريكي مورا تنسيقَ الترتيبات لاستمرارِ المحادثاتِ المتعلقة بإلغاءِ الحظر في الأيام المقبلة.

وتحدث دبلوماسيون اوروبيون كبار عن صياغة سبعين إلى ثمانين بالمائة من نصِ اتفاقٍ في المحادثات كان قد تم التوصل اليها خلال الجولات الست الماضية. واشاروا الى ان قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات لكنهم اعربوا عن املهم في التوصل الى صورة اوضح بحلول نهاية الأسبوع محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم.

ورغم أجواء التفاؤل التى سادت على انطلاقة المحادثات، لا رهانات ايرانية كبرى. فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب ايران التي تشدد على اولوية هذه القضية وتؤكد ان لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض مع علم الأطراف الأخرى بذلك كما تشترط بعدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية.

وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق، والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده فيما اكد في تصريحات سابقة ان المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد.

وعلى وقع المفاوضات لم يخف الكيان الاسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول اليه هذه الجولة. فبعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت حالة الكيان الاسرائيلي عشيّة بدء المفاوضات بـالقلقة جدّاً تتوالى تصريحات المسؤولين الاسرائيلين المطالبة بعد رفع الحظر عن ايران اخرها لوزير الخارجية يائير لابيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تشديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعياً الغرب الى مزيد من الحزم تجاه طهران.