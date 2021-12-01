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قائد الأركان الإسباني يكشف السبب الرئيسي للأزمة بين الجزائر والمغرب

قائد الأركان الإسباني يكشف السبب الرئيسي للأزمة بين الجزائر والمغرب
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد الأركان العسكرية الإسباني، الأميرال ثيودورو لوبيث كالدرون، أن المغرب لا يشكل في الوقت الراهن تهديدا على أمن سبتة ومليلية.

العالم افريقيا

وبحسب صحيفة" رأي اليوم"، فقد صرح المسؤول العسكري أن “المغرب لم يعرب نهائيا عن رغبته في استعادة سبتة ومليلية عسكريا، مشيرا إلى أن “الخصم الرئيسي للمغرب في الوقت الراهن هو الجزائر، والمشكل الخطير الذي يواجهه هو النزاع حول الصحراء الغربية”، وفق “روسيا اليوم”.

وشدد على أن “تسلح المغرب خلال السنوات الأخيرة لا يشكل تهديدا لإسبانيا، ولا بالنسبة لسبتة ومليلية”.

وفي وقت سابق، حذرت الاستخبارات الإسبانية رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، من “الخطر” الذي قد يمثله التقارب المغربي الإسرائيلي على “الأمة الاسبانية”.

وأشارت الاستخبارات إلى أن “مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد”، مؤكدة على أن “التعاون المغربي الإسرائيلي يشمل بناء قاعدة عسكرية بالقرب من حدودنا الوطنية، ويتجاوز هذا المشروع إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي يعتبر المغرب من أصحاب المصلحة فيها”.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي كان قد أبرم مع المغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات الكيان الإسرائيلي مع الدول العربية.

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