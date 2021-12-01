السيد الحكيم يدعو المهاجرين المسيحيين للعودة الى العراق

العالم - العراق

وقال مكتب الحكيم في بيان، ان "السيد عمار الحكيم التقى وفد كنيسة الأرمن الأرثوذوكس برئاسة المطران الدكتور أفاك اسادوريان رئيس الطائفة وأمين عام رؤساء الطوائف المسيحية في العراق".

واضاف انه "تم بحث الشأن السياسي وتطوراته، وضرورة توحيد الجهود باتجاه تحقيق مصالح العراقيين وتطلعاتهم نحو حياة عزيزة وكريمة".

وجدد الحكيم وصفه للمسيحيين بانهم "إضافة نوعية في مجتمعنا العراقي لايقاسون بعددهم"، مبينا ان "ذلك يستلزم العمل الحثيث على حفظ مسيحيي الشرق الأوسط".

ووجه الحكيم "دعوة للمهاجرين المسيحيين إلى العودة الطوعية"، داعيا الى "تمثيل المكونات حكوميا بشكل عادل ومنصف أمر مهم وضروري".