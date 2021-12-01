الصحة العالمية: معظم إصابات 'أوميكرون' بسيطة ولا توجد حالات خطيرة

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وأضاف مسؤول بمنظمة الصحة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:" نعمل مع خبرائنا لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن عدم المساواة بتوزيع اللقاحات من أكثر الأسباب مدعاة للقلق بمواجهة الجائحة.

ولفت المسؤول إلى أنه لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون، منوها بأنه لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة بل يكفي إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة.

وأكد المسؤول أنه "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.. بعض متحورات فيروس كورونا تنطوي على خطر متزايد لانتشار العدوى".

وأوضح المسؤول أن المتحور دلتا أصبح المتحور السائد في أوروبا، منوها بأن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي الجائحة.

وأكد المسؤول أنه توجد وسائل وأدوات متعددة لمنع انتشار متحور أوميكرون، ودعا الدول بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن أوميكرون.