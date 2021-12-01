رئيسي يشدد على التنسيق بين السلطات الثلاث في إيران

العالم - خاص بالعالم

وأكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن مجلس الشورى الإسلامي يحقق اليوم إرادة الشعب، لافتا الى أن تطبيق القانون يرسي العدالة في المجتمع.

وقال رئيسي أمام مجلس الشورى الإسلامي إن من واجب البرلمان تشريع القوانين، وعلى الحكومة تطبيقها، وأضاف أن الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش، مشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين السلطات. وأشار رئيسي الى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمة التخطيط لبرمجة ميزانية الدولة، وقال إن البلد الذي يقوم على ارادة الشعب يجب أن تسوده العدالة.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان الحكومة الايرانية تسعى لرفع اعباء الحظر الجائر على الشعب من خلال المفاوضات الجادة.

واكد قاليباف، ان الحكومة الايران سترفع الحظر من خلال الجهود المبذولة وبالمفاوضات الجيدة القائمة على العزة والاتفاق الجيد والعادل،وانها ستنتزع حقوق الشعب الايراني، وترفع الحظر الجائر. ولفت قاليباف الى ان الحكومة تدركُ حجمَ الأعباء التي يتحملُها الشعب الذي يقاومُ رغمَ كلِ المشاكل التي يتحملُها مشيرا الى ان مجلسَ الشورى يعملُ على حلِ تلك المشاكل.