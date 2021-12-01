مساعد الخارجية الايرانية يجري مباحثات اقتصادية في فيينا

العالم - ايران

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وعضو الوفد النووي المفاوض مهدي صفري في فيينا اليوم الأربعاء نائب وزير الاقتصاد النمساوي ميخائيل ستيرل.

وقال صفري في تصريح صحفي حول خارطة الطريق بين البلدين: في هذا اللقاء تقرر تطوير خارطة الطريق المذكورة بين خمس الى عشر سنوات وتحديد خارطة الطريق هذه بالتعاون الوثيق مع السفير الإيراني في فيينا.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: بالإضافة إلى ذلك ، تمت مناقشة مشاريع مختلفة بين البلدين، وكيف يمكننا في المستقبل تنفيذ هذه المشاريع مع الجانب النمساوي على أساس التمويل الثنائي.

واوضح صفري أنه في خارطة الطريق بين البلدين: لدينا حوالي 6 مجموعات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة وما إلى ذلك وتم تشكيل عدة مجموعات.

واضاف: إن اجتماعات هذه المجموعات ستعقد قريباً على شكل ندوات عبر الإنترنت أو بشكل حضوري، وستوقع وثيقة اللجنة المشتركة التي تم إعدادها قبل عام ، خلال زيارة الجانب النمساوي لإيران.

كما أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي أمس الثلاثاء وقال: تمت مناقشة قضايا مصرفية خلال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك عقدنا اجتماعًا آخر مع مسؤولي التأمين بالنمسا لمناقشة التغطية التأمينية لمختلف المشاريع والأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الأدوية والمعدات الطبية.

جدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري التقى اليوم الاربعاء وزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، وبحث معه مباحثات فيينا والعلاقات الثنائية بين البلدين.