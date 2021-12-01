الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصرف لبنان يصدر ورقة نقدية جديدة رغم الأزمة المالية!

مصرف لبنان يصدر ورقة نقدية جديدة رغم الأزمة المالية!
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول اعتبارا من اليوم الأربعاء، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة، على أن تدخل التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.

العالممنوعات

وبحسب"الوكالة الوطنية للإعلام"أوضح المصرف المركزي في بيان أن الورقة النقدية الجديدة، موقعة من الحاكم رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري.

وحول مواصفاتها قال إن "تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نيسان (أبريل) 2021، وقياسها هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، أما لونها فهو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها".

وأضاف: "إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح ارجواني اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عمودي".

وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 24429 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى الأسبوع الماضي عتبة الـ25 ألف ليرة.

يذكر أن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، وتدهورت معها قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

روابط ذات صلة

لبنان.. دعوة قضائية ضد ماريا معلوف بعد مقابلة مع قناة اسرائيلية

جبهة العمل الاسلامي: المقاومة ستكون بالمرصاد لكل قرار لا يعطي للفلسطينيين حقهم

لقاء ميقاتي مع عون محاولة لحل الأزمة السياسية في لبنان

وقفات تضامنية شمال لبنان دعمًا للشعب الفلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي

نُفوذ "تيار المُستقبل" في مَهبّ الريح... من سَيَرِث الحريري في لبنان؟

شاهد..كيف تترصد واشنطن مفاوضات فيينا؟

جيش اثيوبيا يسيطر على مدن في أمهرة.. ووزير خارجية الصين يصل أديس أبابا

رئيس بيلاروس: نحن بحاجة إلى منظومات "إس-400" بل و"إس-500"

طرد بمطار القاهرة يسقط عصابة جلب مخدر "الآيس" إلى مصر!