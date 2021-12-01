الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تدابير جديدة في لبنان لمواجهة فيروس كورونا

تدابير جديدة في لبنان لمواجهة فيروس كورونا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عصر اليوم الأربعاء  إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاجراءات لمنع انتشار هذا الفيروس.

العالم_لبنان

وتلا وزير الصحة فراس الابيض التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وهنا نصها:

اعتبارا من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

خضوع الوافدين كافة إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي بعد تاريخ 10 كانون الأول 2021 ضمنا للشروط التالية:. أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو اظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها. الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.

تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحد من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافة إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد كافة.
متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح.

على صعيد التربية ، تقرر أن تكون عطلة الميلاد ورأس السنة بدءا من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول الى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. هذه العطلة، والتي كانت مقررة في المدارس سابقا ابتداء من 22 أو 23 كانون الأول ولغاية 7 كانون الثاني.

روابط ذات صلة

لبنان.. دعوة قضائية ضد ماريا معلوف بعد مقابلة مع قناة اسرائيلية

جبهة العمل الاسلامي: المقاومة ستكون بالمرصاد لكل قرار لا يعطي للفلسطينيين حقهم

لقاء ميقاتي مع عون محاولة لحل الأزمة السياسية في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي

نُفوذ "تيار المُستقبل" في مَهبّ الريح... من سَيَرِث الحريري في لبنان؟

شاهد..كيف تترصد واشنطن مفاوضات فيينا؟

جيش اثيوبيا يسيطر على مدن في أمهرة.. ووزير خارجية الصين يصل أديس أبابا

رئيس بيلاروس: نحن بحاجة إلى منظومات "إس-400" بل و"إس-500"

طرد بمطار القاهرة يسقط عصابة جلب مخدر "الآيس" إلى مصر!