الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته

قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف باننا سنصل الى اتفاق عادل وزاخر بالعزة فيما لو التزم الغرب بتعهداته.

العالم - ايران

وقال قاليباف في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاربعاء: في العام الماضي قمنا في بداية عمل مجلس الشورى الاسلامي (في دورته الحالية) بالمصادقة على قانون لالغاء الحظر وانهاء الطريق احادي الجانب الذي صنعته اميركا ومجموعة "4+1" وكانوا يمارسون الكثير من الضغوط على البلاد.

واضاف: ان القانون ذي البنود التسعة الذي اصدره المجلس كان بمثابة لغة دبلوماسية على الصعيد الدولي ليدركوا بالضبط ما هي خارطة طريقنا وسياساتنا الحاسمة على الصعيد الدولي لانه حتى ذلك الحين لم يكن لنا قانون بمثل هذه الشفافية في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الشورى: ان بعض الاجراءات مثل تنفيذ البروتوكول الاضافي او القيود في تخصيب اليورانيوم كنا نقوم بتنفيذها شريطة الغاء الحظر الا اننا كنا ننفذ بنود الاتفاق فيما لم يلتزموا هم بتعهداتهم.

واعتبر هذا القانون بانه كان مؤثرا واضاف: انني على ثقة باننا يمكننا انجاز مفاوضات قوية وجيدة وان نصل الى اتفاق عادل وزاخر بالعزة فيما لو نفذوا هم التزاماتهم وآمل بان ينفذوا التزاماتهم.

وفي جانب اخر من الحوار اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على جهود المجلس في سياق سن القوانين من اجل ازدهار اقتصاد البلاد وتحسين معيشة المواطنين.

روابط ذات صلة

شاهد.. امير عبداللهيان يكشف الشرط الأساسي للتوصل الى إتفاق جيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تقيم احتفالا بمناسبة العيد الوطني الـ54 للاستقلال

ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية

200 ألف دولار مقابل "بيع وجهك" للأبد .. هل توافق؟

بالفيديو: إوزة تضع بيضاً بصفار أسود اللون يُحير العلماء

بالفيديو: أول إنسان يحدق بعين مطبوعة بتقنية "3 دي"...

الكاظمي يعلق على استحقاقات المنتخبات العراقية الكروية