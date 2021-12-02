استشهاد وإصابة 23 يمنيا بقصف العدوان على مديريات صعدة الحدودية

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني، أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الرشاشة تجمعات المواطنين في منطقتي الرقو وآل الشيخ في مديرية منبه الحدودية ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 12 آخرين بينهم 3 مهاجرين أفارقة .

وأضاف المصدر أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة الثقيلة والرشاشة مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى لإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين على مديرية الظاهر في صعدة وغارة جوية على منطقة العمشية بمحافظة عمران.

وأدان المصدر الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام.