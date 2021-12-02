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حماس والجهاد اشادتا ببسالتهم

الفلسطينيون يتصدون لسيارة مستوطنين اقتحمت رام الله ويحرقونها+فيديو

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نجاة مستوطنين اثنين من موت محقق، بعد تعرض مركبتهما للحرق وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفاد المتحدث الإسرائيلي بأن مركبة للمستوطنين تقل اثنين من جماعات متطرفة تدعى "برسلاف" دخلت رام الله، ووصلت إلى قلبها، وتحديدا عند دوار المنارة، وذلك قبل أن يكتشف شبان فلسطينيون هوية ركابها وهم من المستوطنين، فتم مهاجمة المركبة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتم إحراقها بالكامل، وفق ما أوردته وكالة "صفا" الفلسطينية.
وأشارت الوكالة إلى أن قوة أمنية فلسطينية تمكنت من تخليص المستوطنين من أيدي المتظاهرين دون أن يمسهما أذى، وأمنت الحماية لهما، وقامت بتسليمهما لجيش الاحتلال على حاجز "بيت ايل" شمال رام الله.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال يحقق مع المستوطنين، الذين ادعيا أنهما ضلا الطريق ودخلا رام الله عن طريق الخطأ، بسبب اعتمادهما على تطبيق الخرائط "وويز"، بالإضافة إلى قيام فلسطيني بإرشادهم إلى الطريق الخطأ عندما سألاه عن أقرب طريق إلى منطقة "خشمونائيم".

وفي غضون ذلك، أشادت حركتا "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، بتصدي شُبان فلسطينيين لسيارة مستوطنين اقتحمت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإحراقها.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن تصدي الشبان للمستوطنين وسط رام الله وتحطيم سيارتهم وإحراقها، يعكس طبيعة العلاقة مع العدو الصهيوني المبنية على التصدي له ومواجهة المستوطنين".
ووصف برهوم، في تصريح صحفي التصدي للمستوطنين بـ"العمل الوطني الشجاع"، مضيفا أن هذا الفعل المقاوم "يجب أن يستمر بقوة، وأن يمتد إلى كل مناطق الضفة الغربية وخطوط التماس".

وتابع: "واجب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين، والتصدي لهم جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم، وليس تأمينهم وإعادتهم إلى العدو".
من جانبه، اعتبر طارق عز الدين المتحدث باسم حركة "الجهاد"، التصدي للمستوطنين "عملا بطوليا" يجسد الروح الحقيقية للشباب الفلسطيني.
وقال عز الدين، في تصريح صحفي، إن "ما فعله شباب رام الله الثائر هو تعبير عن الحالة الثورية والمخزون المقاوم في صدور الشباب، ورفضهم محاولات القبول بالأمر الواقع والتعايش مع الاحتلال، والتطبيع معه".
وتابع: "الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنون مُعتدون، وهم هدف مشروع لثورتنا ومقاومتنا"، وفق قوله.

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