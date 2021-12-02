بالفيديو..لماذا "اسرائيل" مرعوبة من مفاوضات فيينا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال اماني في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان مفاوضات فيينا الحالية تختلف في الشكل المضمون عن الجولات الست السابقة.

وكشف اماني ان هناك مؤشرات عن تراجع واشنطن من موقفها السابق في الاتفاق النووي، وانها موافقة على رفع الحظر عن ايران، من اجل عودة طهران الى بنود الاتفاق النووي الذي نكث ترامب به.

واعتبر اماني تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء طهران باستخدام اجهزة طرد متطورة، بأنه قرار متحيز سياسياً لتحريض الجهات المعادية لطهران وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، من اجل عرقة مسار مفاوضات فيينا، مستبعداً بان هذا التقرير سيؤثر بشكل مباشر على مفاوضات فيينا، لان طهران كانت واضحة وشفافة في برنامجها النووي السلمي.

وبين اماني، ان الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق دائما من المفاوضات النووية، لان في حال كانت مثمرة، سيرفع الحظر عن ايران وستستمر طهران بنشاطها النووي حسب اطار الاتفاق النووي المسبق، وان لم تثمر فأن طهران ستجد السبيل لكسر الحظر المفروض عليها وستطور برامجها النووي خارج بنود الاتفاق.

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