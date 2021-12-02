الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..لماذا "اسرائيل" مرعوبة من مفاوضات فيينا؟

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الدبلوماسي الايراني السابق مجتبى اماني وجود خبراء اقتصاديين في الوفد الايراني بمفاوضات فيينا، بانه دليل على ان اصرار طهران في رفع الحظر الاقتصادي عن الشعب الايراني.

العالم - خاص بالعالم

وقال اماني في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان مفاوضات فيينا الحالية تختلف في الشكل المضمون عن الجولات الست السابقة.

وكشف اماني ان هناك مؤشرات عن تراجع واشنطن من موقفها السابق في الاتفاق النووي، وانها موافقة على رفع الحظر عن ايران، من اجل عودة طهران الى بنود الاتفاق النووي الذي نكث ترامب به.

واعتبر اماني تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء طهران باستخدام اجهزة طرد متطورة، بأنه قرار متحيز سياسياً لتحريض الجهات المعادية لطهران وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، من اجل عرقة مسار مفاوضات فيينا، مستبعداً بان هذا التقرير سيؤثر بشكل مباشر على مفاوضات فيينا، لان طهران كانت واضحة وشفافة في برنامجها النووي السلمي.

وبين اماني، ان الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق دائما من المفاوضات النووية، لان في حال كانت مثمرة، سيرفع الحظر عن ايران وستستمر طهران بنشاطها النووي حسب اطار الاتفاق النووي المسبق، وان لم تثمر فأن طهران ستجد السبيل لكسر الحظر المفروض عليها وستطور برامجها النووي خارج بنود الاتفاق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية

مفاوضات فيينا النووية..تخصيب التفاؤل ومفاعلات النوايا الأميركية

رئيسي يشدد على التنسيق بين السلطات الثلاث في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هنية: آن الأوان لحسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي

العراق.. المجلس الاعلى يكشف أهمية اجتماع "البيت الشيعي" اليوم

لقاء مرتقب للإطار التنسيقي.. والفتح يرجح قرب تشكيل الكتلة الأكبر

ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها

بالفيديو.. سبب ثبات الوفد الايراني على مواقفه في مفاوضات فيينا

هل ستخضع واشنطن لشموخ طهران في مفاوضات فيينا؟