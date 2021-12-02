أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021

اطلاعات...

منظمة الأمم المتحدة تثمن إستضافة إيران لللاجئين ودورها الكبير في مكافحة تجارة المخدرات ..

ابرار ..

وزير النفط يؤكد تحقيق صادرات إيران النفطية زيادة كبيرة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي

عصر ايرانيان ..

فشل محاولات الترويكا الأوروبية في إبتزاز إيران عبر الدفع نحو نهاية مبكرة لمفاوضات فيينا

سياست روز ..

أمريكا تكثف من حملاتها الدعائية المسمومة ضد رفع الحظر تزامنا مع إستئناف مفاوضات فيينا

كيهان ..

حكومة الهارب منصور هادي ترفع الراية البيضاء في إعتراف بالهزيمة مقابل حركة أنصار الله باليمن

جوان ..

أجواء تنديد في العراق بالنتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الإنتخابات بعد إعادة فرز الأصوات يدويا

جمهوري اسلامي ..

وقوع إشتباك بين حرس الحدود ومسلحين من حركة طالبان الأفغانية

ايران ..

وزارة الخارجية تؤكد إنتهاء الإشتباك الحدودي مع طالبان والناجم عن خطأ الأخيرة بالتعرف على منطقة حدودية

جام جم ..

الرئيس الروسي يحذر حلف الناتو من تبعات أي تحرك عسكري قرب حدود روسيا أو أوكرانيا

خراسان ..

إقتراب التطورات الساخنة الأخيرة في مناطق الحدود الروسية الأوكرانية من نقطة الغليان

قدس ..

وزير الإعلام اللبناني يؤكد إلتزامه بموقفه إزاء اليمن محذرا من مؤامرة كبرى ضد لبنان

ابتكار ..

الفرصة محدودة تماما أمام أمريكا لتصحيح قرارها الأكثر حماقة المتمثل بالإنسحاب من الإتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

ايران..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في افتتاحيتها، السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة جديدة في العراق .. بعد عمليات شد وجذب ومنعطفات اعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن النتائج النهائية اثر انتهاء عملية اعادة فرز الاصوات يدويا لصناديق اقتراع بعد طعون قوى سياسية, وبالطبع هذه النتائج لم تقنع هذه القوى السياسية بعد , ولكن يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات او احتمالات بشان تشكيل حكومة عراقية جديدة..

السناريو الأول هو تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة والثاني تكليف نوري المالكي والثالث شخصية صدرية السيناريو الاول قد يطرح نفسه عبر تاييد التيار الصدري وتحالف "تقدم " بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني, والسيناريو الثاني بتكليف نوري المالكي او احد رموز تيار المقاومة بدعم الحشد الشعبي والتنظيمات المرتبطة بهذا التيار. والسيناريو الثالث هو ترشيح شخصية صدرية عبر تحالف بين التيار الصدري ومكونات تيار المقاومة لتشكيل اغلبية برلمانية .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها، لا يريد الناتو أو روسيا أن يكون البادئ بالحرب ... تتدهور الاجواء بشكل خطير بين روسيا وحلف الناتو بشان اوكرانيا مع تصاعد التهديدات والتهديدات المتقابلة والحرب الكلامية وقعقعة السلاح على الحدود الروسية الاوكرانية ..

في ظل هذه الأجواء قد يحسب حلف الناتو الداعم لأوكرانيا ألف حساب قبل أي تحرك يحمل إستفزازا لروسيا ان تجارب الحلف الفاشلة مقابل روسيا في احداث جمهورية جورجيا عام 2008 وكذلك ازاء ضم روسيا للقرم عام 2014 ستدفع الناتو لتفادي دخول مواجهة عسكرية مع روسيا ولكن قد تتحرك امريكا والغرب باتجاه فرض عقوبات شاملة على موسكو .

وبالطبع لروسيا حساباتها ايضا حول الربح والخسارة وحجم المخاطرة رغم تفوقها العسكري مقابل اوكرانيا , فموسكو لا تريد في نهاية الامر خوض حرب شاملة باوروبا ولا مواجهة عقوبات وحظر من هذا النوع وهدفها ضمان عدم تعرض اقليم مونباس بشرق اوكرانيا ذو الاغلبية السكانية من الروس لحرب جديدة من قبل القوات الاوكرانية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات اهتمت بالتطورات التي ترتبط بالشان اليمني وكتبت في تقريرها، إذعان حكومة الهارب بعبثية حرب اليمن،.. في اول اعتراف صريح من نوعه بالهزيمة مقابل حركة انصارالله تحدث بيان صادر عن مسؤولين في حكومة الرئيس اليمني المستقيل الهارب منصور هادي عن عبثية حرب اليمن.

البيان الصادر عن رئيس اللجنة الاستشارية ونائب رئيس البرلمان في تشكيلات منصور هادي , اعترف بصراحة بان خيار شن الحرب كان خاطئا بامتياز منذ البداية وان هذه الحرب تواجه طريقا مسدودا وانها اوجدت مآساة انسانية رهيبة لليمن وللشعب اليمني. البيان دعا للوفاق الوطني لكل القوى اليمنية خاصة مع حركة انصار الله .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، على أوروبا التصرف بإستقلالية بمفاوضات فيينا، بعيدا عن ايحاءات واهواء الكيان الصهيوني .

رئيس وزراء الكيان الصهيوني حث بلدان الترويكا الاوروبية في مفاوضات فيينا على عدم تقديم ماوصفه بالاتاوات لايران وحثها على اتخاذ مواقف متصلبة وغير ذلك..

إن على البلدان الأوروبية تفادي الإنزلاق وراء أوهام ومخططات الكيان الصهيوني إذا ما كانت جادة حقا بإحياء الإتفاق النووي ان ما يريده هذه الكيان هو انهيار الاتفاق النووي على حساب امن واستقرار المنطقة.

ان بلادنا اوضحت موقفها بشأن احياء هذه الاتفاق بضرورة الغاء اجراءات الحظر غير القانوني ضدها وحصولها على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي , وهوموقف نابع من واقع حقوقها القانونية واعتراف امريكا نفسها بخطأ انسحابه من هذه الاتفاق الامر الذي يعني افتقار اجراءات الحظر الامريكية لاية شرعية دولية ولاية شرعية حتى من رؤية القوانين الامريكية نفسها .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها، تحرك بالكونغرس لفرض حظر على المسيرات الإيرانية، .. امريكا تتحدث عن رغبتها بالعودة للاتفاق النووي لكنها تواصل سياساتها العدائية في نفس اوقت واحدث تطور في مسار هذه السياسات هو.. طرح نواب بالكونغرس مسودة قانون يفرض إجراءات حظر على صناعة الطائرات المسيرة في إيران.

ويأمل هؤلاء النواب في ادراج موضوع المسيرات الايرانية في الاتفاق النووي الى جانب قضايا سيادية ايرانية سبق ان طرحها ترامب ويطرحها بايدن ايضا , قضايا قدرات بلادنا الصاروخية وسياساتها الاقليمية ورغم ان واشنطن تعرف مسبقا ان ايران سترفض كل ذلك جملتا وتفصيلا الامر الذي يشكك تماما بمصداقية ادعاءات امريكا بشان العودة لهذا الاتفاق.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، أحلام ماكرون،.. يستعد الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون للقيام بجولة اقليمية تشمل السعودية والامارات وقطر..

إن ماكرون يفكر بإبرام صفقات أسلحة ضخمة مع هذه البلدان وفي إجتذاب رؤوس أموال خليجية لإنعاش الإقتصاد الفرنسي والعودة لباريس حاملا انجازا كبيرا يعزز فرص فوزه الضعيفة في الانتخابات الرئاسية , كما يريد ماكرون استقطاب الاضواء العالمية كشأنه دائما املا في تحقيق طموحاته بترأس الاتحاد الاوروبي بعد خروج المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من عالم السياسة .