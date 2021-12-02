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كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا بلغ 5,266 إصابة مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457,612 إصابة، بالإضافة إلى 5 إصابات بمتحور "أوميكرون".

العالم-اسیا والباسفیک

وارتفعت الحصيلة اليومية بمقدار 143 إصابة بالمقارنة مع 5123 إصابة مسجلة في اليوم السابق، محطمة الرقم القياسي السابق ليوم أمس.

وأضافت البلاد 47 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3705 وفيات.

هذا وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية تسجيل 5 حالات إصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة، فيما تجري السلطات الصحية اختبار تسلسل الجينوم على 4 حالات مشتبه بها بـ"أوميكرون"، مما يثير مخاوف من احتمال انتشار المتحور في المجتمع المحلي.

وقررت الحكومة يوم الأربعاء فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على جميع الأشخاص الوافدين من الخارج بغض النظر عن حالة التطعيم، اعتبارا من يوم 3 ديسمبر لمنع تدفق سلالة أوميكرون المتحورة.

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