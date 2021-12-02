هل ستخضع واشنطن لشموخ طهران في مفاوضات فيينا؟

العالم - مارأيكم

ويقول محللون سياسيون ان سبب ثبات الوفد الايراني على مواقفه في مفاوضات فيينا، يكمن في خروج واشنطن من الاتفاق النووي ومن ثم فرض الحصار الاقتصادي على ايران.

ويضيف، أن الوفد الايراني يرى اقحام واشنطن ملفات خارج اطار الاتفاق النووي المتفق عليه في عهد اوباما غيرمنطقي ولن تتفاوض عليها.

ويؤكد المحللون السياسيون، ان طهران في مفاوضات فيينا، مصرة على رفع الحظر الاقتصادي عنها واخذ ضمانات من اميركا من اجل عدم تكرار سيناريو الخروج من الاتفاق كما فعل ترامب، مشيرين، الى بايدن ان كان حسن النية بان تصل مفاوضات فيينا الى نتائج مثمرة، يجب عليه ان يصدر قرارات برفع الحظر عن ايران.

ويشدد المحللون السياسيون، على ان طهران في مفاوضات فيينا لن ترضخ للالاعيب السياسية ولمطالب واشنطن التي تتجاوز حدود الاتفاق النووي المتفق عليه في عهد اوباما.

ويوضح المحللون السياسيون، ان واشنطن بعد خمس سنوات منذ خروجها من الاتفاق النووي وفرض الحظر على ايران، وصلت الى طرق مسدود امام موقف طهران الثابت في المنطقة، وامام تطوير طهران لنشاطها النووي السلمي، موكداً ان لا حل امام واشنطن سوى الاستسلام لمطالب ايران من اجل احياء الاتفاق النووي، لان الوقت يداهم واشنطن واوروبا في العودة الى الاتفاق وليس طهران.

ويشير المحللون السياسيون، الى ان تطور العلاقات الاوروبية الاميركية، في عهد بايدن ستؤدي الى اقناع واشنطن بضرورة العودة الى الاتفاق النووي، وذلك من خلال ممارسة بعض الدعايات والضغوط عليها.

يرى اباحثون سياسيون، ان الدول الاوروبية المشاركة في مفاوضات فيينا تتفق مع روسيا في انهاء المفاوضات واحياء الاتفاق النووي الايراني.

ويقول الباحثون السياسيون، إن التفاؤل واضح على الاطراف الاوروبية المشاركة في مفاوضات فيينا بأن المفاوضات ستؤول الى نتائج ايجابية، وقبل نهاية عام 2021 ستظهر هذه النتائج الى العلن، وهذا بحسب مصدر مقرب من الوفد الاوروبي المشارك في المفاوضات.

وويوضح الباحثون السياسيون، ان هناك نوعان من الحرب الاقتصادية تمارسها واشنطن على طهران، الاولى من قبل السلطة التفيذية وهي الحظر الذي وضعه ترامب قبل رحليه على ايران ولذا بايدن يفاوض الكونغرس لانهاءها، والحظر الذي وضعه الكونغرس على ايران ويتسعطيع بايدن خلال فترة وجيزة ان يقنع الكونغرس بإنهائها.

ويبين الباحثون السياسيون، ان قلق الكيان الصهيوني وذيول ترامب في المنطقة من رفع الحظر الاميركي على ايران، يمكن في الخشية من عودة طهران كعملاق اقتصادي في المنطقة بعد رفع هذا الحظر.

ويرى الباحثون السياسيون، ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاط النووي السلمي الايراني الاخير، لن يؤثر على مسار مفاوضات فيينا وهذا حسب ما تقوله المصادر الاوروبية.

ويؤكد الباحثون السياسيون، ان الاطراف الاوروبية قالت بوضوع ان ايران لن تخل بالاتفاق النووي ونقض الاتفاق يقع على عاتق واشنطن، لذا الدول الاوروبية تدعم احياء الاتفاق النووي الايراني بكامل بنوده.

ويعتبر الباحثون السياسيون، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد ايام الى دول الخليج الفارسي، بإنهاء محاولة اوروبية لترويض هذه الدول والتخفيف من صدمتها بعد احياء الاتفاق النووي الايراني.

ويلفت الباحثون السياسيون، الى ان التفاؤل الاوروبي الواضح في مفاوضات فيينا، يكمن في ان الطرف الاميركي يسعى الى العودة الى الاتفاق النووي، لذا الدول الاوروبية متفائلة في ايجاد حلول ترضي الطرفين الايراني والاميركي.

ويشير الباحثون السياسيون الى ان، استعجال الدول الاوروبية بإحياء التفاق النووي حسب مطالب ايران، هو بسبب الازمات الاقتصادية الدولية التي يواجهها العالم، وحاجة الدول الاوروبية الماسة الى عودة الحركة الصناعية والاقتصادية مع ايران، لذا الدول الاوروبية تسعى الى ايجاد تسوية مع الولايات المتحدة الى إحياء الاتقاق النووي الايراني الى حال الطبيعي قبل ما كان عليه قبل خروج ترامب من هذا الاتفاق.

ويعتبر خبراء سياسيون، وجود خبراء اقتصاديين في الوفد الايراني بمفاوضات فيينا، بانه دليل على ان اصرار طهران في رفع الحظر الاقتصادي عن الشعب الايراني.

ويقول الخبراء سياسيون، ان مفاوضات فيينا الحالية تختلف في الشكل المضمون عن الجولات الست السابقة.

ويكشف الخبراء سياسيون، ان هناك مؤشرات عن تراجع واشنطن من موقفها السابق في الاتفاق النووي، وانها موافقة على رفع الحظر عن ايران، من اجل عودة طهران الى بنود الاتفاق النووي الذي نكث ترامب به.

ويعتبر الخبراء السياسيون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء طهران باستخدام اجهزة طرد متطورة، بأنه قرار متحيز سياسياً لتحريض الجهات المعادية لطهران وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، من اجل عرقة مسار مفاوضات فيينا، مستبعدين بان هذا التقرير سيؤثر بشكل مباشر على مفاوضات فيينا، لان طهران كانت واضحة وشفافة في برنامجها النووي السلمي.

ويبين الخبراء السياسيون، ان الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق دائما من المفاوضات النووية، لان في حال كانت مثمرة، سيرفع الحظر عن ايران وستستمر طهران بنشاطها النووي حسب اطار الاتفاق النووي المسبق، وان لم تثمر فأن طهران ستجد السبيل لكسر الحظر المفروض عليها وستطور برامجها النووي خارج بنود الاتفاق.

مارأيكم:

كيف بدأت نتائج مفاوضات فيينا مع ثبات الوفد الإيراني على مطلب الغاء الحظر؟

ماذا يعني اقتناع المجموعة الاوروبية بأن انسحاب اميركا من الاتفاق هو المشكلة؟

هل يمكن لإدارة بايدن ان تبادر بإلغاء الحظر بإعتبارها الطرف المعرقل بحسب طهران؟

من هي الجهات الساعية لانهاء المحادثات مبكراً والقاء اللوم على طهران؟