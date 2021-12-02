هنية: آن الأوان لحسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وأضاف هنية، في كلمةٍ له خلال حفل افتتاح مؤتمر رواد بيت المقدس الثاني عشر المقام في إسطنبول: "آن الأوان لحسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "إنّ القدس هي محور الصراع ومفجرة الثورات والانتفاضات على مدار 100 عام منذ ثورة البراق وحتى الشهيد فادي أبو شخيدم"، مؤكّداً على أنّ المقاومة هي خيار حماس الاستراتيجي .

وتابع: "إنّ المقاومة الفلسطينية بخير ، وهي مستمرة في تراكم القوة وبناء الصرح وامتلاك الوسائل والقدرات"، داعياً إلى ضرورة دعم المقاومة الى جانب الدعم السياسي والمالي وبكل الوسائل الممكنة .

وأكمل هنية: "نريد تشابك وترابط الجبهات في مواجهة الاحتلال من أجل تحرير القدس والاقصى"، موضحاً أنّ الأمة العربية والإسلامية لم تتخلى عن فلسطين والقدس ، ولكنها اليوم بحاجه ماسة الى بناء الجبهة الموحدة لكي نقفز على الاحتلال".

وبشأن التطبيع، قال هنية: "يجب أنّ يكون لدينا خطة متكاملة لإسقاط التطبيع الذي أخذ صفة التحالفات العسكرية والأمنية مع بعض الحكومة العربية".

واختتم هنية، حديثه بالقول: "للأسف البعض هو الذي يركض وراء "إسرائيل" للتطبيع معها ، ونحن نقول أنّ التطبيع سيزيد هذه الحكومة ضعفاً ولم يزيد الاحتلال قوة".