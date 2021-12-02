الانصار يرفعون هاشتاغ 'نكبتهم فشلت في اليمن'

العالم - نبض السوشيال

تحالف العدوان السعوأميركي يصعد هذه الايام من غاراته الهستيرية، للتغطية على خسائره الفادحة التي لحقت وتلحق به في الجبهات.. وخصوصا في مأرب، لكن قوى العدوان وفي بياناتهم وإعلامهم يهللون ويغردون في منخل مثقوب، فالذي يسمع الإعلام السعودي يتصور أن الحرب انتهت الآن وقضت الرياض على الجيش اليمني واللجان الشعبية.

حقيقة الامر انهم يبررون كل وحشيتهم وعدوانهم بمزاعم واهية مفادها أنهم يحافظون على المعايير الإنسانية والقانون الدولي.

في هذه الاثناء، اعترف مسؤولون كبار في حكومة الهارب الفار عبد ربه منصور هادي بفشل الحرب في تحقيق اهداف التحالف السعودي وحكومتهم في اليمن وقالوا إن الحل العسكري وصل الى طريق مسدود، ودعا المسؤولون الى وقف الحرب فورا ووساطة من قبل مصر والجامعة العربية لإنهاء الاختلافات وقد لقيت الدعوة ردود افعال كبيرة حيث رحبت اوساطٌ سياسية في صنعاء بالدعوة لكنهم قالوا إنه يجب خروج القوات الاجنبية من اليمن وتحييد الخارج قبل اي حوار.

حول هذه الدعوة، اكد احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي وعبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب في حكومة هادي في بيان مشترك الى وقف الحرب في اليمن فورا. وقال بن دغر وجباري في بيان مشترك إن حكومة هادي شلت حركتها، وتنازلت كثيرا عن دورها، وإن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود،كما أن الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن أصبح كارثيا متهمة بشكل غير مباشر التحالف السعودي الاماراتي بتدمير البلاد وفشل وانحراف اهدافه حسب تعبيرهم.

دعوة بن دغر وجباري لقيت ردود افعال كبيرة حيث قالت اوساط سياسية انها دعوة متاخرة واعتراف متاخر ايضا بفشل العدوان السعودي على اليمن لكن الدعوة التي تتبنى ايقاف الحرب تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح هذا بينما علق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات الناطق باسم حركة انصارالله محمد عبدالسلام بالقول أن صنعاء كانت على يقين بأن العدوان مآله الفشل، وأن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته هذا بينما قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن البيان الصادر عن بن دغر وجباري لا يمثل كل المكونات السياسية في حكومة هادي، لكن البيان يمثل اعترافا بأن الحرب في اليمن عبثية، ولم تحقق أهدافها، وأكد أن يد صنعاء ممدودةٌ لسلام مشرف يكون عبر حوار يمني يمني.

الى ذلك هاجم الاعلام السعودي موقف بن دغر وجباري وقالت صحيفة عكاظ ان المذكورين يبحثون عن مصالحهم الشخصية وان دعوتهم المذكورة تعني عزل عبدربه منصور هادي ومن معه وتحميل السعودية مسوولية الحرب حسب تعبيرها.

نتابع الان اهم التغريدات التي رفعها اليمنيون تحت وسم (#نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن) حيث غرد حساب (مركز الاعلام الثوري) قائلا: عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يدعو للتفاعل في حملة تغريدات على هاشتاق: #نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن 26 ربيع ثاني 1443هـ 01 ديسمبر 2021م

غرد حساب الناشط اليمني (يمني جنوبي #انصار_الله) قائلا: فتنة 2 ديسمبر الجزء الثاني ( التنفيذ ) تعرف على المعركة الوحيدة بين اليمن والامارات في داخل مدينة #صنعاء والتي تكللت بنتصار اليمن وهزيمة الامارات. قاد هذه المعركة من الجنب اليمني الشهيد العميد ابو شهيد الجرادي رحمه الله ومن الجانب الاماراتي الخائن علي عبدالله صالح عفاش وطارق

قال حساب الناشطة اليمنية (وردة المسيره): #نكبتهم_فشلت_بإنتصار_اليمن على عفاش أو قرقر اليهودي بدأ حياته في الحكم بأبشع جريمه في تاريخ اليمن باغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي دخل الحكم بجريمه وخرج بجريمه)

أما حساب الناشط اليمني (احمد علي الخزان) فقد قال في تغريدته: كلما أتذكر هذه الكلمات وهذا الزامل يقشعر بدني وتعود بي عقارب الساعة إلى الوراء جاهزين نضحي حتى آخر واحد حتى هذا الرأس رأس عبدالملك بدرالدين الحوثي راضٍ أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب زامل: يا سيدي رأسي فدا راسك وروحي لك فدا #نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن

حساب (خالد الشويع): إذا كانت إسرائيل تخاف من أنصار الله وأمريكا تقلق من تطور انصارالله والسعودية تحترق بصناعة انصارالله والمرتزقة يقتلون على ايدي انصارالله وطائرات التحالف تهاوت ساقطه ومواقع التحالف منهارة وزاهقه اذا بأعلى صوت نقول الحمدلله و #نكبتهم_فشلت_بإنتصار_اليمن

غرد حساب (سليم راجح الكوكباني) قائلا: اليمن قدم في هذه الحرب أفضل رجالة وشبابة لكي لاتداس كرامة من قبل الأعداء الذين يكنون لهذا الشعب كل الحقد والإنتقام سواءً من تحالف العدوان أو ومرتزقة #نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع هاشتاغ لحساب المغرد اليمني الناشط (عبدالله يحيى عامر) الذي قال: هم يعرفون جيداً أن اليمن كبيرة عليهم لذلك أجتمعت كل هذه الدول واعدوا جيوشهم وعتادهم واستأجروا كلاب الأرض من دول ومرتزقة وقنوات ومنظمات ومنافقين من علماء وإعلاميين ليشنوا حربهم على اليمن لحتلالة 7سنوات وأرض اليمن تلتهم جيوشهم ومرتزقتهم وتحرق عتادهم #نكبتهم_فشلت_بإنتصار_اليمن