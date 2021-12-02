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الدفاع العراقية تعتقل عنصرين في "كتيبة القناصين" لداعش

الدفاع العراقية تعتقل عنصرين في
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية يوم الخميس القاء القبض على ارهابيين اثنين من العاملين بما تسمى كتيبة القناصين في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان، انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 أحدى مفاصل الاستخبارات العسكرية والتي اكدت على تواجد ارهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما تسمى ( كتيبة القناصين ) التابعة لعصابات داعش الارهابي في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين .

واضاف البيان انه على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 51 وقوة من الفوج الاول للواء ذاته تم نصب كمين للارهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة .

وتابع البيان ان المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

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