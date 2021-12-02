هل سيعود سيناريو المواجهة العسكرية المرعب إلى أوروبا؟

العالم - خاص بالعالم

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من سيناريو المواجهة العسكرية المرعب مضيفا ان هذا السيناريو بدأ العودة إلى أوروبا.

واتهم لافروف خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حلف شمال الأطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية من الحدود الروسية، مشيرا ان انضمام أوكرانيا إلى النيتو يعتبر خط أحمر بالنسبة لبلاده وشدد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن موسكو لا تريد خوض صراع جديد بشأن أوكرانيا.



وأكد سيرغي لافروف:"في الحوار مع الولايات المتحدة وحلفائها، سنصر على وضع اتفاق يمنع أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي تجاه الشرق ونشر أنظمة عسكرية تهددنا على مقربة من الأراضي الروسية".



وفي السياق نفسه أكدت القوى الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة ما اسمته الحشود العسكرية الروسية على الحدود الاوكرانية الروسية وحذرت موسكو من عواقب وخيمة وأثمان باهظة في حال هاجمة قواتها اوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان هناك عواقب وخيمة تنتضر روسيا في حل اصرت على اعتداءاتها.

هذا بينما قالت وسائل اعلام ان لافروف قال لبينلكن خلال اجتماع قصير على هامش اجتماع منظمة الامن ولتعاون في اوروبا ان بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية على الحدود من اجل خماد نار الازمة هناك.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي:"إن روسيا كثفت التخطيط لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا بما في ذلك تحشيد عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية بالقرب من الحدود الأوكرانية، موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا لجأت إلى المواجهة مع أوكرانيا".



الى ذلك أعربت روسيا عن أملها في إقامة تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن "في الأيام المقبلة وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بلاده تأمل في إقامة تواصل بين الرئيسين مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق على أي موعد حتى الآن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...