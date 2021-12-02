منظمة الصحة: حظر السفر الشامل لن يمنع إنتشار المتحور في العالم

العالم - خاص بالعالم

منظمة الصحة العالمية أعلنت أن حوالي ستة وخمسين دولة وبعضها تسلل المتحور اليها فرضت ومنذ اقل من اسبوع تدابير تتعلق بالسفر وشددت تلك التدابير.

واعتبرت المنظمة أن حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المتحور على الصعيد العالمي .



وأكد عبده سلام جوي مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا:"أحرزت إفريقيا تقدمًا ضئيلًا في حماية اللقاحات. حتى الآن تم تحصين نحو سبعة ونصف بالمئة فقط من سكان القارة اي اكثر من ثمانين بالمئة من السكان لم يتلقوا حتى جرعة واحدة انها فجوة كبيرة بشكل خطير".

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة:"مع وجود فيروس يتخطى الحدود فعلًا، فإن القيود على السفر التي تعزل اي دولة أو منطقة ليست فقط غير عادلة وعقابية إنما هي أيضًا غير فعّالة".



البيت الأبيض كشف عن سلسلة مبادرات في وثيقة لا تتضمن أي إعلان استثنائي أو أي إجراءات جديدة ملزمة للمواطنين الأميركيين معتبرا أنه تم اتخاذ إجراءات للتعامل مع جميع السيناريوهات.



ووفقًا لإدارته فإن الرئيس جو بايدن الذي أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الثقة به ملتزم باستخدام جميع موارد الحكومة لضمان تأمين اللقاحات والجرعات المعززة لمكافحة اوميكرون.



وقال أنتوني فوسي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن:"لقد علمنا أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يتم اكتشاف الحالة الأولى لأوميكرون في الولايات المتحدة.وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من البيانات حوله لكننا ننصح بأخذ اللقاحات والجرعات المعززة".



المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حذر من مؤشرات تدل على أن سلالة أوميكرون المتحورة قد تتسبب في أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة.



ودعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى التفكير منذ الآن في فرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد 19.



وقال أورسولا فون دير لاين ، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي:"من الملائم أن نقود هذه المناقشة الآن. كيف يمكننا أن نشجع وربما نفكر في التطعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي ،هذا يحتاج إلى نهج مشترك".



وفيما يؤكد خبراء ان اكتناز الغالبية العظمى من الجرعات من قبل الدول الأكثر ثراء كان له الأثر في انتقال العدوى بشكل كبير وظهور المتحورات اوضحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن الأولوية تظل لضمان إنتاج اللقاحات وتوزيعها بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إن الدول المتقدمة في مجموعة العشرين أنفقت عشرة ترليون دولار لحماية اقتصاداتها خلال الأزمة في حين أن تطعيم كل سكان الكوكب لن يكلف سوى خمسين مليارًا.

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