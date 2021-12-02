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انخفاض كبير بعدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران

انخفاض كبير بعدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 3 آلاف و 839 إصابة و 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 106 ملايين جرعة.

العالم-إيران

واضافت الصحة الايرانية عبر بيانها اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا في البلاد، ان الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الخميس، سجلت 3 الاف و839 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي الى 6 ملايين و125 الفا و596 شخصا.

كما نوه البيان، بتعافي 5 ملايين و901 اف و532 شخصا من بين المصابين بمرض كورونا في ايران، لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة في ايران، فقد لفت البيان الى توزيع 106 ملايين و621 الفا و650 جرعة (الاولى والثانية والثالثة)، من انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد، لحد الان.

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