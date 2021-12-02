مستوطنون يعزفون موسيقى صاخبة لاستفزاز أهالي "باب العامود"

العالم-الاحتلال

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة عزف فرقة موسيقية تابعة للمستوطنين بآلات موسيقية أحضروها إلى ساحة باب العامود، ضمن برنامج احتفالاتهم بما يسمى عيد الأنوار "حانوكاة".



ودعت منظمات ما يسمى "اتحاد منظمات جبل الهيكل" المستوطنين إلى أحياء عيد الأنوار، والذي بدأ في 29 تشرين الآخِر الماضي، ويستمر حتى السادس من كانون الأول الحالي.



ويحيي المستوطنون عيدهم عبر سلسلة من البرامج الاحتفالية تتضمن تأدية طقوس تلمودية وصلوات صامتة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس.



ومساء أمس الأربعاء، واصل المستوطنون تأدية رقصاتهم الاستفزازية في طريق باب الواد في البلدة القديمة بالمدينة المقدسة.



واقتحم مستوطنون البلدة القديمة على شكل مجموعات، وأدوا رقصات استفزازية في طريق باب الواد لليوم الرابع تواليًا.



وطريق الواد يحتوي على أسواق أثرية تقع داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، حيث يمتد بين باب العامود في شمال المدينة وحتى حارة الواد بالقرب من حائط البراق جنوبها.



ولا تُخفي الجماعات اليمينية الإسرائيلية رغبتها بالسيطرة على البلدة القديمة، وبخاصة تلك الأحياء القريبة من المسجد الأقصى، ولكنها تجد صعوبة في ذلك.



وتقود جمعية "عطيرات كوهانيم" هذه المهمة منذ سنوات السبعينيات، وتتلقى لأجل ذلك دعمًا ماليًّا سخيًّا من أثرياء اليهود حول العالم.