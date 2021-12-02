الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطنون يعزفون موسيقى صاخبة لاستفزاز أهالي "باب العامود"

مستوطنون يعزفون موسيقى صاخبة لاستفزاز أهالي
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

عزف مستوطنون موسيقى صاخبة في ساحة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس؛ في محاولة لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين سكان المنطقة.

العالم-الاحتلال

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة عزف فرقة موسيقية تابعة للمستوطنين بآلات موسيقية أحضروها إلى ساحة باب العامود، ضمن برنامج احتفالاتهم بما يسمى عيد الأنوار "حانوكاة".

ودعت منظمات ما يسمى "اتحاد منظمات جبل الهيكل" المستوطنين إلى أحياء عيد الأنوار، والذي بدأ في 29 تشرين الآخِر الماضي، ويستمر حتى السادس من كانون الأول الحالي.

ويحيي المستوطنون عيدهم عبر سلسلة من البرامج الاحتفالية تتضمن تأدية طقوس تلمودية وصلوات صامتة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس.

ومساء أمس الأربعاء، واصل المستوطنون تأدية رقصاتهم الاستفزازية في طريق باب الواد في البلدة القديمة بالمدينة المقدسة.

واقتحم مستوطنون البلدة القديمة على شكل مجموعات، وأدوا رقصات استفزازية في طريق باب الواد لليوم الرابع تواليًا.

وطريق الواد يحتوي على أسواق أثرية تقع داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، حيث يمتد بين باب العامود في شمال المدينة وحتى حارة الواد بالقرب من حائط البراق جنوبها.

ولا تُخفي الجماعات اليمينية الإسرائيلية رغبتها بالسيطرة على البلدة القديمة، وبخاصة تلك الأحياء القريبة من المسجد الأقصى، ولكنها تجد صعوبة في ذلك.

وتقود جمعية "عطيرات كوهانيم" هذه المهمة منذ سنوات السبعينيات، وتتلقى لأجل ذلك دعمًا ماليًّا سخيًّا من أثرياء اليهود حول العالم.

روابط ذات صلة

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل

مواجهات مع الاحتلال بالقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاعتداء على الاطفال الفلسطينيين في الخليل المحتل

النمسا.. غرامة مالية على جراح بتر 'الساق الخطأ' للمريض!

العذاري يكشف عن 5 نقاط اشار اليها الصدر خلال لقائه الاطار التنسيقي

مستوطنون يعزفون موسيقى صاخبة لاستفزاز أهالي "باب العامود"

الإعلام العبري: كيان الاحتلال غير مستعد لعملية عسكرية ضد إيران

أكار: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات على الساحة السورية