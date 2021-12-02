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المالكي يدعو لانصاف المعترضين في أزمة نتائج الانتخابات

المالكي يدعو لانصاف المعترضين في أزمة نتائج الانتخابات
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي اليوم الخميس، ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين.

العالم - العراق

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الاخير "ترأس اجتماعا موسعا اليوم لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، فضلا عن تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات".

واكد المالكي بحسب البيان على "اهمية توحيد الجهود والتواصل مع بقية القوى السياسية داخل البرلمان من اجل تجاوز الازمات الراهنة".

وشدد المالكي على "ضرورة معالجة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين والاسراع في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل".

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