المالكي يدعو لانصاف المعترضين في أزمة نتائج الانتخابات

العالم - العراق

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الاخير "ترأس اجتماعا موسعا اليوم لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، فضلا عن تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات".



واكد المالكي بحسب البيان على "اهمية توحيد الجهود والتواصل مع بقية القوى السياسية داخل البرلمان من اجل تجاوز الازمات الراهنة".

وشدد المالكي على "ضرورة معالجة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين والاسراع في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل".