بلينكن: الرئيسان الأمريكي والروسي سيجريان اتصالات مباشرة قريبا

العالم ـ الأميركيتان

قال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، "أجرينا أنا ووزير الخارجية لافروف محادثة صريحة حول مختلف القضايا. واتفقنا على إبلاغ النتائج إلى رؤسائنا، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث مباشرة في المستقبل القريب."

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حول عدد من القضايا.

وأضاف: "نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة هو المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها".

هذا وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا. أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".

واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم/ السويد.