أبناء التعزية ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم تحالف العدوان

العالم - اليمن

وأكد المشاركون في الوقفة بحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء المحافظة، النفير العام للجبهات ورفدها بالمال والعتاد.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن تصعيد دول العدوان وأدواتها ستواجه بالتصعيد مهما بلغت التضحيات.

ولفت إلى تمسك أبناء اليمن بموقفهم وثباتهم وعزيمتهم في الدفاع عن اليمن وتحرير كل شبر في أرض الوطن من دنس الغزاة والعملاء والمحتلين.

ودعا البيان من ارتموا في صف العدوان إلى اغتنام فرص العفو العام بالعودة إلى جادة الصواب والنيل من شرف الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.