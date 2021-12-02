باقري وغروسي يلتقيان في فيينا (صور)

العالم-إيران

وعقد هذا اللقاء في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارها باقري كني في سياق المباحثات الدبلوماسية المكثفة بين الوفود المشاركة في الجولة الجديدة لمفاوضات الاتفاق النووي حول الغاء الحظر الظالم واللاقانوني.

وقال رئيس فريق مفاوضات إيران في فيينا علي باقري انه "أجريت محادثات مثمرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بهدف استمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة".

وأكد باقري أن إيران مصممة على مواصلة مشاركتها النشطة والإيجابية في محادثات فيينا ويمكن للوكالة أن تلعب دورًا تقنيًا إيجابيًا.

ورغم عدم التصريح لحد الان، بشأن تفاصيل المباحثات بين باقري كني وغروسي، لكن المتابعون يرون انه بعد التقرير الاستفزازي الذي قدمه الاخير اليوم حول "تقدم البرنامج النووي الايراني"، يتوقع ان الجانب الايراني سيطالب بعدم استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغراض سياسية.