تونس: اعتقال "مستشارة مزيّفة" للرئيس سعيد

العالم - تونس

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة، علي عبد المولى، إن النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد سيدة أربعينية من ولاية صفاقس بتهمة الاحتيال وانتحال صفة مستشارة رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد المولى، أن المتهمة صدر بحقها 16 مذكرة بمحاكم صفاقس، وقد استقرت منذ مدة في مدينة حمام سوسة لكنها واصلت عمليات التحايل إلى أن تم إلقاء القبض عليها أخيرا من طرف قوات الأمن.



من جهته، أشار الناطق باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، إلى أن المتهمة "كانت توهم ضحاياها بالتوسّط لهم في عمليات هجرة غير نظامية أو الحصول على عقود عمل في الخارج مقابل حصولها على أموال".

كما أوضح التركي، أن المتهمة تشكو من مرض نفسي وقد تمّ إيداعها في مناسبات عدة في مستشفى الرازي المتخصص للأمراض العقلية، وفي قسم الأمراض النفسية بمستشفى صفاقس وفي المستشفى العسكري.