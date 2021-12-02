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إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة وماكرون 'يحاول' إنهاء مقاطعة لبنان

إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة وماكرون 'يحاول' إنهاء مقاطعة لبنان
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الخميس، أن وزير الإعلام اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غد الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.

العالم - لبنان

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأربعاء.

وأضافت "الجديد" أن ذلك القرار يعد استجابة لطلب فرنسي لحل الأزمة قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج الفارسي بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في العدوان على اليمن.

كما رجحت صحيفة "النهار" إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قيادات خليجية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي رفيع أن الرئيس ماكرون سيحاول إقناع قيادات الخليج الفارسي بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته.

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إعلام: قرداحي يتجه للاستقالة وماكرون 'يحاول' إنهاء مقاطعة لبنان

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