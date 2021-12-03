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شاهد.. مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق حكومة مدنية

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

يقود الحزب الشيوعي السوداني مبادرة لتوحيد عدد من الاحزاب ذات الثقل السياسي اضافة لتجمع المهنيين. وتهدف المبادرة للترتيب والتنسيق مع الشارع السوداني لقيادة المرحلة القادمة وإسقاط حكم العسكر وتكوين حكومة مدنية ذات برامج واهداف محددة توفر للمواطن السوداني امنه واستقراره.

العالم - مراسلون

وضح تمامًا للقوي السياسية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان والتطورات التي اعقبته، وضح لها المحاولات المتكررة لشق صفوف قوي الحرية والتغيير باستمالة البعض لمربع إتفاق البرهان وحمدوك دون التقيد بالمسار المؤسسي لعمل هذه القوي والاحزاب، وعلي ضوء ذلك بدأ الحزب الشيوعي السوداني في تشكيل كيان جامع للعديد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة لقيادة المرحلة القادمة في العمل السياسي والثوري.

تجمع المهنيين السودانيين كان قد دفع سابقًا بمقترح ميثاق سياسي اقرب لمبادرة الحزب الشيوعي السوداني وكان اول بنوده لا تفاوض لا مساومة لاشراكة، لذا تطابقت رؤيته مع اهداف المبادرة الجديدة.

وكانت الخلافات قد ضربت بأطنابها الاحزاب السودانية ولجان المقاومة بعد إزاحة النظام البائد، ليفقد حينها الشعب السوداني بوصلته في تنسيق عمله لمقاومة الحكم العسكري.

ومع تعقيدات المشهد السياسي في السودان أكدت الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة علي ضرورة توحيد أهدافها لتحقيق مدنية الدولة عبر ميثاقها القادم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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