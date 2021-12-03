مستوطنون ينفذون مسيرة استفزازية في احد شوارع القدس المحتلة

العالم-فلسطين

ونقل موقع معا , أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة على إغلاق محالهم، بالتزامن مع المسيرة التي حولت البلدة إلى مسرح للمستوطنين وممارساتهم الاستفزازية.

وسبقت المسيرة رقصات استفزازية، نفذها عشرات المستوطنين في منطقة القصور الأموية المطلة على المسجد الأقصى المبارك، واحتفالات في منطقة حائط البراق؛ وطقوس تلمودية داخل رباط الكرد شمال باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عزف مستوطنين الموسيقى في ساحة باب العامود؛ استفزازا للأهالي؛ اعتدت قوات الاحتلال على شاب، وأوقفت آخرين ودققت في هويات المارة.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومسيراتهم تتكثّف في محيطه وفي البلدة القديمة خلال احتفالهم بما يسمونه عيد الأنوار العبري، وتستمر الاقتحامات حتى الإثنين المقبل.