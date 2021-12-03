كيف يساعد خل التفاح في إزالة السموم من الجسم؟ وحالات ممنوعة من تناوله

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لكن وفقا لخبراء الصحة العامة فإن خل التفاح يصنع المعجزات فيما يتعلق بالتخلص من السموم التي تضر صحة الكبد وتمنعه من العمل بشكل صحيح، ويرصد موقع "Onlymyhealth" الفوائد الصحية لتناول خل التفاح والجرعة الموصى بها، بما يفيد صحة الجسم والتخلص من السموم.

فوائد خل التفاح للجسم:

- طرد السموم من الجسم.

- يقوي جهاز المناعة.

- يعطي جرعة من الإنزيمات المفيدة للجسم.

- يزيد من تركيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

- يساعد في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجينى في الجسم.

- يساعد في إدارة الوزن.

- يحسن الهضم.

- يقلل الشهية.

- السيطرة على مستويات الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2.

ما هي الجرعة المثالية من خل التفاح لإزالة السموم؟

مقدار خل التفاح الذي يجب استهلاكه لتطهير الكبد أو عملية إزالة السموم، يمكن للشخص البالغ تناول 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح يوميا، ويمكنك التباعد بين الجرعات، على سبيل المثال تناول 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح المخفف فى الصباح وملعقة بعد الظهر وملعقة صغيرة فى المساء.

الأشخاص الممنوعون من تناول خل التفاح:

- يجب ألا تتناول المرأة الحامل خل التفاح إلا بعد استشارة الطبيب.

- لا ينصح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة بتناوله على معدة فارغة، لأن خل التفاح حمضى بطبيعته ومن الممكن أن يسبب مشاكل للمعدة.

- إذا كنت قد أجريت مؤخرا جراحة أسنان فتجنب تناول خل التفاح لأنه قد يتسبب فى تآكل مينا الأسنان.