1452 إصابة جديدة بـكورونا و10 حالات وفاة في لبنان

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وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1445 إصابة بين المقيمين و7 حالات بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8745.

و في السياق أكد وزير الصحة لا وجود لمتحور أوميكرون في لبنان و يجب حضّ النّاس على تلقّي اللّقاح، لأنّه يشكّل أحد وسائل الخلاص، و80% من الّذين يدخلون إلى المستشفيات هم من غير الملقّحين، ومن بينهم نسبة الوفيّات المرتفعة.

وتابع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء ​كورونا​ بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، مبديا قلقه من الواقع المستجد، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة لمواجهة أي طارئ.