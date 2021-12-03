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ليبيا.. سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع واختطاف موظف

ليبيا.. سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع واختطاف موظف
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، تعرض 5 مراكز اقتراع إلى عملية سطو مسلح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس.

العالم - افريقيا

وجاء ذلك أمس الخميس، في بيان رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات الليبية، سعيد القصبي، غداة آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين في البلاد.

وأفاد البيان بـ«تعرض 5 مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح، بينها 4 مراكز تابعة للإدارة الانتخابية العزيزية (غرب)، ومركز تابع للإدارة الانتخابية بطرابلس».

وأوضح أنه «تم اختطاف موظف من المركز التابع للإدارة الانتخابية بطرابلس، والاستيلاء على عدد من بطاقات الناخبين».

وقال إن «مجموعات مسلحة يرتدي عناصرها زيا مدنيا قاموا باقتحام مراكز الاقتراع، وإتلاف والاستيلاء على بطاقات الناخبين والتي بلغ عددها 2381».

والأربعاء، انتهت المدة المحددة لتسليم بطاقات الناخبين، والتي تسمح لحاملها بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل مفوضية الانتخابات.

ويأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف المحلية والدولية بشأن إتمام إجراء الانتخابات الليبية، المقررة، في 24 كانون الأول الجاري.

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ليبيا.. سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع واختطاف موظف

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