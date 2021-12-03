الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحافيون في غزة والضفة يتعرضون للابتزاز الصهيوني

الصحافيون في غزة والضفة يتعرضون للابتزاز الصهيوني
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نقل موقع فلسطين الان عن صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الصحافيين الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة يتعرّضون لعمليات ابتزاز من قِبَل مخابرات الاحتلال، تستهدف التضييق عليهم وتجنيدهم للعمل لصالحها مقابل تسهيلات في السفر والحركة والعمل، على رغم أن عدداً منهم يعملون في مؤسّسات صحافية دولية.

العالم-فلسطين

ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء شهادات حية، حيث وضعت المخابرات الإسرائيلية عدداً من الصحافيّين على قوائم حظر السفر، على خلفية آرائهم المناصِرة للقضية الفلسطينية، فيما عَرضت على بعضهم التعاون معها مقابل إزالة منع السفر وإصدار تصاريح لهم.

وحصلت الصحيفة، على شهادات صحافيين فلسطينيين من قطاع غزة، يعملون في مؤسسات دولية، رفضت سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للمرور من القطاع إلى القدس والضفة، من دون إبداء الأسباب، فيما طلبت من آخرين التعاون مع مخابراتها. ويفيد صحافي رفَض ذكر اسمه خشية استمرار منعه من السفر، بأن مخابرات العدو رفضت سفره عدّة مرات من غزة إلى القدس حيث المقرّ الرئيس لعمله، لأسباب وصفتها بالأمنية. وبعد تقديمه عدّة طلبات، استُدعي إلى معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع لإجراء مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية، عُرض عليه فيها العمل لصالح الأخيرة مقابل السماح له بالتنقّل. وبعد أيّام من المقابلة، عاودت سلطات الاحتلال الردّ على طلبه بالرفض.

روابط ذات صلة

حماس والجبهة الديمقراطية تؤكدان على الوحدة الوطنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موريتانيا.. محامو الرئيس السابق يستنكرون 'حرمانه' من كافة حقوق السجناء

الصحافيون في غزة والضفة يتعرضون للابتزاز الصهيوني

أمين عام 'التونسي للشغل' يعتذر على وصفه رئيسة الحكومة بـ'المسكينة'

القاهرة: إثيوبيا ترفض التنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي في سابقة لم تحدث

ليبيا.. سطو مسلح على 5 مراكز اقتراع واختطاف موظف

قرداحي: مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح