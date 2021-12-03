أمين عام 'التونسي للشغل' يعتذر على وصفه رئيسة الحكومة بـ'المسكينة'

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وقال الطبوبي في اتصال هاتفي مع قناة “التاسعة” التونسية إنه وخلال تصريح قال كلمة “لم تكن في مكانها” وأشار إلى أن تلك الكلمة عامية ولا يقصد بها الإساءة إلى رئيسة الحكومة، وإنما الإشارة إلى ”الظروف الصعبة التي وضعت فيها”.

ووصف الطبوبي بودن بأنها “امرأة مثابرة” وتمنى لها النجاح.

وكان الطبوبي قال في تصريحه الإعلامي صباح أمس الخميس: “مسكينة رئيسة الحكومة نجلاء بودن نظرا للوضع الصعب الذي وضعت فيه فهي لا تملك أي سلطة وإنما رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من يمتلك السلطة التنفيذية بمقتضى المرسوم عدد 117 ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إلى الرئيس قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح هي وسيطة في المفاوضات”.