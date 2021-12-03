تزايد أعداد اصابات كورونا في لبنان

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وأعلنت اللجنة الصحية في بلدة دير عمار في الشمال أن اعداد المصابين بفيروس كورونا تزداد بشكل كبير ودعت المواطنين إلى التقيد بالإجراءات اللازمة.

ونصحت بلدية دير عمار جميع اهالي البلدة والمقيمين بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية وبعدم الاختلاط و تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعاً لتفشي الفيروس وحفاظاً على السلامة العامة.

كما دعت أصحاب المقاهي والمحلات التجارية داخل البلدة إلى التعقيم بصورة دائمة وعلى ألا تتعدى نسبة الاستيعاب الزبائن الخمسين في المئة، وعند احساس بأي عارض صحي إبلاغ اللّجنة من أجل تقديم المساعدة .

و كشف عضو لجنة الصحة النيابيّة النائب علي المقداد، أنّ السبب الأساس في زيادة المصابين بكورونا، يعود إلى تدني نسبة المتلقّين للقاح ضد الفيروس، كما أن الاستخفاف بالإجراءات هو أيضاً من المسببات الأساسية لزيادة أعداد المصابين.

وشدد المقداد في حديث إذاعي اليوم الجمعة ، على وجوب أخذ كل الإجراءات لتفادي زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وضرورة الإسراع بتلقي اللقاحات".

وأشار إلى أن معظم المستشفيات الحكوميّة وحتى الخاصة تغلق أبوابها أمام مرضى كورونا لأسباب ماديّة وبشريّة، ودعا جميع المستشفيات لفتح أبوابها لاستقبال المرضى.

كما طالب المقداد المواطنين وبشدّة، الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة اللّازمة عبر التباعد الإجتماعي وغسل اليدين.