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الاسير هشام ابوهراش يواصل الاضراب وسط تدهور حالته الصحية

الاسير هشام ابوهراش يواصل الاضراب وسط تدهور حالته الصحية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسير هشام أبو هواش معركة الاضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ109 على التوالي؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

العالم-فلسطين

وذكر بيان سابق لنادي الاسير أن ما قامت به جهات الاختصاص كافة، بما فيها نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال مقصود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار تقرير طبيّ حول الوضع الصحيّ للمعتقل (الأسير) أبو هواش، سيؤدي إلى نتيجة كارثية رغم وضوح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها المعتقل أبو هواش، عدا عن أنّ إرجاء الجلسة السابقة كان مرتبطا أولا بتعذر إحضار المعتقل أبو هواش بسبب وضعه الصحيّ الخطير، وثانيا لعدم وجود تقرير طبيّ محدث حول وضعه الصحيّ.

وشدّد البيان أن ذلك أمر غاية في الخطورة لكونه يُنّفذ بحقّ معتقل مر على إضرابه 109 أيام، وهذا يفسر حقيقة يومية نواجهها في أروقة هذه المحاكم على الكيفية التي تنظر فيها هذه المحاكم لمعنى حياة الفلسطيني.

والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

المصدر: موقع فلسطين اليوم

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