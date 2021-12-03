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قرداحي: سيأتي يوم يتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن

قرداحي: سيأتي يوم يتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة، وعندها سيتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن".

العالم - لبنان

وأعلن جورج قرداحي، اليوم الجمعة، وبشكل رسمي استقالته من منصبه مؤكدا انه قدم الاستقالة "حرصا على مصلحة بلدي وأهل بلدي، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودي والخليج (الفارسي)".

وقال قرداحي في مؤتمر صحافي: "قصتي أصبحت معروفة ولا أعتقد أن هنا داع لتكرار التفاصيل والتطورات منذ أن بثت المقابلة الشهيرة ولا أعتقد أن هناك داع للتذكير أن المقابلة أجريت قبل أكثر من شهر من تعيني وزيرا للإعلام وما رد فيها لا يلزم الحكومة بشيء ولم أقصد في كلامي الإساءة لأحد بل دعوة صادقة إلى لوقف الحرب لمصلحة الأطراف المتحاربة"، مشيرا إلى أن "المقابلة بثت بعد 3 أشهر وفتحت علي حملة شعواء ومقصودة في الإعلام اللبناني والمواقع ووسائل التواصل وصورا ما قلته وكأنه جريمة بحق السعودية وانتقلت الحملة على الخليج وإعلامه".

وأضاف: "هذه الحملات المسعورة التي تضمنت الكثير من التطاول أزعجتني في الشخصي وفي مشاعري اتجاه أناس أحبهم في السعودية والإمارات والخليج(الفارسي).. وأزعجتني أكثر لأنه بسبب هذه الحملة باشرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اجراءات مقاطعة دبلوماسية واقتصادية وتجارية.. وازعجتني لأنه تسببت بحال من القلق لدى اللبنانيين في الخليج (الفارسي) الذي خافوا على أعمالهم ومصالحهم وما أزعجني هو تحميل شعب بكامله كلام قلته بحسن نية وصدق ومحبة".

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قرداحي: سيأتي يوم يتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن

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