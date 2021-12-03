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سوريا وإيران تطلقان بنكا مشتركا

سوريا وإيران تطلقان بنكا مشتركا
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أن سوريا وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل التجارة بين البلدين.

العالم - سوريا

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني الى دمشق، وشدد على أن سوريا وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما.

وأضاف، أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.

وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال.

حينها اتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

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