مجلس 'بجا' السوداني سيعلن جدولا تصعيديا ثوريا كاملا خلال ساعات

العالم ـ السودان

وقال كرار عسكر في بيان اليوم الجمعة: "جماهير شعب البجا العظيمة... إن الإشاعات المستمرة من قبل الانتهازيين المرتزقة الذين ادمنو الارتزاق بقضايا شعبنا مكانهم مزبلة التاريخ وليس قيادة شعبنا".

وتابع البيان: "فمسار الشرق لم يتم إلغاءه حتى الآن من قبل المجلس السيادي".

وأردف البيان: "ننوه لعدم الاستماع للإشاعات التي تقودها آليات التنسيق بين جهاز المخابرات والمليشيات و17 بوكو حرام".

وختم البيان: "وعليه سوف يتم خلال الساعات القادمة إعلان جدول تصعيدي ثوري كامل من قبل اللجنة التصعيدية للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ترقبوا الجدول التصعيدي".

وكان أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان، عثمان كلوج أعلن قبل أيام، بدء العد التنازلي لـ"إغلاق شرق السودان بدون أي استثناءات"، وكتب كلوج في بيان: "بدأ العد التنازلي لإغلاق شرق السودان على حسب الاتفاق الذي تم بين المجلس الأعلى لنظارات البجا والحكومة السودانية، لإلغاء المسار وإعلان منبر منفصل بمرجعية مؤتمر سنكات، مرتكزاته الأساسية الحكم الذاتي على أساس الأرض والثقافة لإقليم شرق السودان".

وأضاف: "عليه، نحذر شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل السوداني والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين... سوف يتم إغلاق الطريق القومي والموانئ البحرية في التاريخ المحدد الموافق 4/12/2021".

وكان أعضاء من قبيلة البجا قد أغلقوا ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر في سبتمبر، لأن لديهم مجموعة من المطالب منها تغيير الحكومة التي يقودها مدنيون.

وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود وإعادة توجيه الشحنات عبر مصر.