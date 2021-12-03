المفاوضات تستأنف في فيينا الاسبوع المقبل

العالم-إيران

وبناء على طلب بعض الوفود المشاركة العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور، تقرر في الاجتماع وقف المحادثات واستئنافها الأسبوع المقبل بعد عودة الوفود من عواصمها.

في السياق، قال مندوب الصين بمفاوضات فيينا أن الوفود المشاركة اتفقت على العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور.

واضاف المندوب الصيني انه "مازلنا بحاجة لمزيد من العمل واتفقنا على العودة وسط الأسبوع المقبل".

كما قال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا انه "بدأنا في مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد".

واكد المنسق الأوروبي ان "العمل والمفاوضات متواصلة وجميع الأطراف تدرس كل المقترحات".