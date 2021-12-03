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المفاوضات تستأنف في فيينا الاسبوع المقبل

المفاوضات تستأنف في فيينا الاسبوع المقبل
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فندق كوبورغ في فيينا واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع النتائج التي تم تحقيقها والتقدم المحرز في هذه الجولة من المحادثات وفق النصوص التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية.

العالم-إيران

وبناء على طلب بعض الوفود المشاركة العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور، تقرر في الاجتماع وقف المحادثات واستئنافها الأسبوع المقبل بعد عودة الوفود من عواصمها.

في السياق، قال مندوب الصين بمفاوضات فيينا أن الوفود المشاركة اتفقت على العودة إلى عواصمها لمزيد من التشاور.

واضاف المندوب الصيني انه "مازلنا بحاجة لمزيد من العمل واتفقنا على العودة وسط الأسبوع المقبل".

كما قال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا انه "بدأنا في مشاورات مثمرة مع الوفد الإيراني المفاوض الجديد".

واكد المنسق الأوروبي ان "العمل والمفاوضات متواصلة وجميع الأطراف تدرس كل المقترحات".

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