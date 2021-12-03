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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم:القوات الاميركية ترسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية من 25 شاحنة إلى قواعدها بريف الحسكة في سورية قادمة من شمال العراق
مراسل العالم:القوات الاميركية ترسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية من 25 شاحنة إلى قواعدها بريف الحسكة في سورية قادمة من شمال العراق
أ ف ب:بوتين ينتقد في مكالمة هاتفية مع اردوغان استخدام أوكرانيا لطائرات تركية مسيّرة
إيران انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأميركي عن طهران على أن تستأنف الاسبوع المقبل
إيران طهران تدعو الاوروبيين إلى تقديم مبادرات عملية لالغاء الحظر
إيران باقري كني: تم التأكيد على أن مقترحات طهران تتعلق بقضيتي الغاء الحظر والقضايا النووية
إيران باقري كني: تم تقديم تقييم موجز في جلسة اليوم عن المستجدات التي حصلت في الجولة السابعة من المفاوضات والمقترحات التي قدمها الوفد الايراني
رويترز عن الرئيس اللبناني: أتمنى أن تضع استقالة الوزير جورج قرداحي حدا للخلل الذي اعترى علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون
منسق الاتحاد الاوروبي انريكي مورا: المحادثات في فيينا ستستانف الأسبوع المقبل في إطار الجولة السابعة
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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-12-2021
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الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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