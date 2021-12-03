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أنها جاهزة للرد بالمثل..

موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية

موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا جاهزة للرد بالمثل.

العالم-الاميركيتان

وقال أنطونوف للصحفيين: "اقتراحنا، بعد كل شيء، بسيط للغاية. إنه أمر مفهوم، لذلك لا تحتاج إلى التخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية MGIMO أو الأكاديمية الدبلوماسية. كل ما نقترحه هو إلغاء جميع العقوبات المفروضة علينا، ونحن مستعدون لفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالقيود التي فرضناها ردًا على الإجراءات غير الودية للولايات المتحدة. من السهل جدًا تمكين الدبلوماسيين من أداء وظائفهم".

وأضاف السفير الروسي أنه لا يعلم بـ "الاختراقات" في قضية تأشيرات الدبلوماسيين، والتي تناقلتها وسائل الإعلام ، قائلا: "لست على علم بمثل هذه الرسائل، ليس لدي اختراقات، الكلمة قوية جدًا، لا أعرف عن أي خروقات".

وتابع: "نجري مشاورات مع الولايات المتحدة، ونحن على اتصال دائم، ونحاول إيجاد بعض الحلول لتسهيل الحياة على الدبلوماسيين الروس في واشنطن وهيوستن ونيويورك. حتى الآن، لم نحقق نتائج جيدة".

وأشار أنطونوف إلى أن الاتصالات المرتقبة بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، ستساعد على استقرار العلاقات الثنائية وتهدئة الوضع الذي اشتد سخونة في أوروبا وحول العالم، قائلا: "أعتقد أن الاتصالات المقبلة بين الرئيسين، التي أُعلن عنها في الكرملين، ستساعد في استقرار العلاقات وتهدئة الوضع المحموم في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

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