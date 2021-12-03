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السلطة تدين بشدة قمع الفلسطينيين على يد الاحتلال في نابلس

السلطة تدين بشدة قمع الفلسطينيين على يد الاحتلال في نابلس
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين بأشد العبارات التنكيل الوحشي والقمعي الذي ارتكبته قوات الاحتلال هذا اليوم ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن ارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في وجه الاستيطان في كل من بيتا وبيت دجن جنوب نابلس.

العالم-فلسطين

وادى القمع الإسرائيلي الوحشي الى إصابة اكثر من 30 مواطنا بالاختناق نتيجة قنابل الغاز واستخدام الرصاص المطاطي وإصابة احد المواطنين في عينه.

واقدم قوات الاحتلال على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل صبيح، ذلك كله خدمة للمشروع الاستيطاني التوسعي في منطقة جنوب نابلس ولحماية ارهاب المستوطنين وعناصرهم التخريبية.

ودانت الوزارة بشدة تخصيص الحكومة الاسرائيلية 500 الف شيكل لدعم وتعزيز الاستيطان في الخليل، كما دانت اقتحام جيش الاحتلال ومستوطنيه بلدة سبسطية واثارها التاريخية، ومحمية وادي القف شمال الخليل، وكذلك عمليات التجريف والهدم في مسافر يطا.

وحملت الوزارة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم خاصة على فرص تطبيق حل الدولتين، مؤكدة انه ان الأوان للإدارة الامريكية ان تتخذ ما يلزم من الخطوات العملية وترجمة اقولها الى افعال كفيلة بحماية حل الدولتين واجبار دولة الاحتلال على احترام ارادة السلام الدولية ووقف استيطانها وقمعها للمواطنين الفلسطينيين قبل فوات الاوان.

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