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الحكومة الإثيوبية تستعيد السيطرة على أربع مدن شمالية

الحكومة الإثيوبية تستعيد السيطرة على أربع مدن شمالية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي، حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين.

العالم-افریقیا

وكتب على "تويتر": "تم تحرير مدن محال ميدا وشفا روبت وهاربون ومكوي التي كانت تحت احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".

وتقع هذه المدن في ولاية أمهرة، وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت القوات الفدرالية من طرد المسلحين من أكثر من 20 مدينة في أمهرة وولاية عفار.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن وحدات المسلحين، تراجعت شمالا إلى خط الحدود الإدارية لولاية تيغراي.

وشن عناصر "جبهة تحرير تيغراي" هجوما كبيرا في شمال إثيوبيا في أكتوبر الماضي، حيث اجتاحوا أمهرة وعفار، وهاجموا العاصمة أديس أبابا بشكل مكثف وبحلول منتصف نوفمبر كانوا على مسافة 180 كيلومترا من العاصمة.

ومع وصول أبي أحمد إلى الجبهة في 25 نوفمبر الماضي، بدأ الوضع يتغير نتيجة انتقال القوات الحكومية إلى أكبر هجوم مضاد في الأشهر الأخيرة.

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