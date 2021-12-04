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بعد توقيعه كتاب استقالة قرداحي.. ميقاتي يطلب من الحلبي تصريف الأعمال

بعد توقيعه كتاب استقالة قرداحي.. ميقاتي يطلب من الحلبي تصريف الأعمال
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير جورج قرداحي.

العالم-لبنان

ووقّع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على كتاب استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وطلب من الحلبي تصريف الأعمال في وزارة الإعلام خلال المرحلة الإنتقالية.

ولفت ميقاتي في بيان، أصدره الجمعة، الى أنه "أما وقد تقدم وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد أن إستقالة الوزير كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شانها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في السعودية و​دول الخليج​ (الفارسي)، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية".

وأوضح أن "لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في ​جامعة الدول العربية​ وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. ومن هذا المنطلق فاننا حرصاء على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية و​النأي بالنفس​ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي - عربي ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين".

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