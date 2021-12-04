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شاهد بالفيديو..بايدن يعاني احتقانا واضحا ويسعل مرات عدة خلال كلامه

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن صوته الخشن خلال مؤتمره الصحفي سببه "نزلة برد" أصيب بها بعد اتصال مع حفيده الذي نقل العدوى إليه، مشيرا إلى أنه يخضع "يوميا" لاختبار كوفيد-19.

العالم-الاميركيتان

وخلال مؤتمره الذي عقده في البيت الأبيض ليتحدث عن الاقتصاد الأميركي، بدا أنه يعاني احتقانا واضحا وسعل مرات عدة ما دفع أحد الصحفيين إلى سؤاله عن صحته.

وقال بايدن: "أنا بخير. أخضع لاختبار كوفيد كل يوم. الأمر هو أن حفيدي الذي يبلغ عاما ونصف عام مصاب بنزلة برد ويحب تقبيل جده، إنها مجرد نزلة برد".

والبيت الأبيض، الذي تعهد الشفافية التامة حول صحة الرئيس، أصدر بعد ذلك شهادة موقعة من طبيب الأخير تشير إلى أن بايدن خضع لاختبارات بحثا عن 19 عدوى تنفسية شائعة، بما فيها كوفيد-19 وأنواع أخرى من فيروس كورونا والإنفلونزا، وكل تلك الاختبارات جاءت نتيجتها سلبية.

وأمضى جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع مع أسرته لمناسبة عيد الشكر البالغ الأهمية في الولايات المتحدة.

وتخشى الولايات المتحدة من تفشي الإصابات بكوفيد-19 مع بداية فصل الشتاء وانتشار المتحوّر الجديد أوميكرون.

وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.

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