أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 04 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

القائد .. لن تصل أية أمة للقمم دون أن تجاهد وتتحمل الصعاب .

رويش ملت ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. الشعب الإيراني لن يرضى بأقل من إلغاء الحظر بالكامل

آرمان ملي ..

الوزير عبد اللهيان .. لسنا متفائلين بشأن طبيعة نوايا القوى الأوروبية في المفاوضات

ابرار..

كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا يرفض فكرة رفع الحظر بصورة خطوة فخطوة

ابتكار ..

القائد العام لحرس الثورة يحذر أمريكا من مغبة القيام بأية أعمال عدوانية

ايران ..

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يستقيل من منصبه تحت وطأة ضغوط

جام جم ..

توصل لجنة الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق إلى تفاهم مشترك مع التيار الصدري

جوان ..

إيران تطرح مقترحين مهمين في مفاوضات فيينا وأوروبا تطلب مهلة لدراستهما

جمهوري اسلامي ..

الإشتباكات الحدودية الأخيرة كشفت عن الوجه الحقيقي لحركة طالبان الإرهابية

حمايت ..

هلع الصهاينة من إستمرار العمليات الإستشهادية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

رسالت ..

إتفاق لجنة الإطار التنسيقي للبيت الشيعي والتيار الصدري على إقالة رؤساء السلطات الثلاث بالعراق

كيهان ..

أمريكا تصعد من تهديداتها لروسيا بشأن أوكرانيا ملوحة بعقوبات قاسية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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سياست روز ...

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، تداعيات إستقالة، ..واخيرا وبعد عمليات شد وجذب سياسية على مدى نحو ثلاثة اشهر اعلن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه .

والقصة تعود لتصريحات له متعاطفة مع الشعب اليمني وصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية فجرت غضب السعودية وحليفاتها والى درجة تصعيد الاجواء بشكل خطير على لبنان, وخلال ذلك.. كشفت التطورات عن حقيقة أن مشكلة السعودية وحليفاتها ليست مع قرداحي بل مع المقاومة ومع حزب الله بالذات.

وبعبارة اخرى استغلت السعودية تصريحات قرداحي كذريعة للضغط على لبنان لدفع الامور نحو ايجاد تغييرات في المعادلات السياسية في لبنان لصالح اهدافها واهداف الغرب بتهميش حزب الله ولتشكيل حكوم تعمل على تجريده من السلاح وتتحرك بمسار التطبيع .

ان استقالة قرداحي لن تغير من توجهات السعودية وحليفاتها ولا من سياسات القوى الغربية ازاء لبنان ولن تحل هذه الاستقالة من ازمات هذا البلد ابدا.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، الغرب بحاجة للتوصل لإتفاق مع إيران، كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. تخطئ القوى الغربية في مفاوضات فيينا اذا ما تصورت بأنها قادرة على دفع وفدنا المفاوض لتقديم تنازلات ما , فهذا الوفد يعمل ويتخذ مواقفه في اطار القانون الاستراتيجي الذي صادق عليه مجلس الشورى والذي يحمل عنوان قانون الغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني.

إن القوى الغربية هي التي بحاجة للتوصل إلى إتفاق مع إيران التي قزمت الحظر وآثاره وتواصل برنامجها النووي السلمي ان على القوى الغربية ان تدرك بان بلادنا لن ترضى باقل من الالغاء الكامل لكل اشكال الحظر ولن تفرط بايا من حقوقها القانونية في المجال النووي , ولن تسمح لاية جهة اجنبية باقحام انفها في قضايا سيادية ايرانية .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقرير لها عن تاكيد الامم المتحدة بأن، الوجود " الإسرائيلي " بالجولان السوري غير قانوني، .. دعت الجمعية العامة للامم المتحدة الكيان الصهيوني للانسحاب من هضبة الجولان السورية , ووصف قرار الجمعية العام وجود " اسرائيل" بالجولان بكونه وجدا غي قانوني وغير مشروع بالمرة .

قرار الجمعية العامة دعا الكيان الصهيوني للإمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الداعي لإنسحابه من الجولان و قرار مجلس الامن دعا الكيان للانسحاب الى حدود ماقبل حرب 1967 .ان الجمعية العام للامم المتحدة اكدت بأن الجولان جزء لا يتجزأ من التراب السوري وان الاحتلال " الاسرائيلي " لن يستطيع تغيير هذا الواقع ابدا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، ماكرون يسعى للتعويض عن خسائر إتفاق أوكوس، ... اتفاق اوكوس الثلاثي بين امريكا وبريطانيا واستراليا وجه ضربة اقتصادية كبرى لفرنسا التي خسرت بسببه صفقة ضخمة لبيع غواصات لاستراليا, فالاخيرة الغت هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار من جانب واحد دون سابق انذار بعد اتفاق اوكوس الذي يتضمن دعم امريكا وبريطانيا لبناء غواصات نووية باستراليا.

الرئيس ماكرون كثف تحركاته منذ ذلك الحين لإيجاد أسواق جديدة للسلاح الفرنسي لتعويض بلاده عن خسائرها بأوكوس ففرنسا ابرمت صفة بيع سفن حربية لليونان مؤخرا وبالامس وقع ماكرون على صفة بقيمة 14 مليار مع الامارات بابو ظبي تتضمن بيع 80 مقاتلة رافال و12 هيلكوبتر فرنسي للامارات .

ويطمح ماكرون بتسويق السلاح الفرنسي للدول الخليجية وخاصة للسعودية مستغلا حالة الانكفاء الامريكي بالمنطقة وذلك املا في انعاش الاقتصاد الفرنسي وبالتالي تحسين موقفه بالانتخابات.

جام جم ..

سلطت صحيفة جام جم الضوء على اجواء التوتر في العلاقات الامريكية الروسية وكتبت في مقالها، لقاء لوزيري خارجية أمريكا وروسيا بتصاعد التوتر،.. الوزيران انتوني بلينكن وسيرغي لافروف التقيا على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي في استوكهولم في ظل تفاقم الخلافات بين امريكا وحليفاتها الاوروبيات مع روسيا حول اوكرانيا.

إن أمريكا تتهم روسيا بالإستعداد لإجتياح أوكرانيا , وهو إتهام تنفيه روسيا مؤكدة أن حشودها العسكرية إحترازية مقابل الناتو والواقع هو ان اجواء التصعيد وقعقعة السلاح على طرفي الحدود الاوكرانية الروسية قد تؤدي لاندلاع حرب لايريدها احد , فروسيا ترى بأن من حقها ضمان امنها في ظل محاولات الناتو التوسع قرب حدودها وتؤكد ان حشودها لا تستهدف اجتياح اوكرانيا كما تدعي الاخيرة وحلف الناتو.

جمهوري اسلامي...

في تقريرها الذي يحمل عنوان، منظمات حقوق الإنسان تدعو للتحقيق بجرائم السعودية، باليمن , كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..دعت نحو ستين منظمة دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم , منظمة الامم المتحدة لفتح تحقيق مستقل في جرائم الحرب السعودية باليمن..

هذه المنظمات ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان والعفو الدولية , دعت الأمم المتحدة لتشكيل هيئة تحقيق مستقلة واتهمت هذا المنظمات السعودية والامارات بتشكيل لوبي بالمنظمة الدولية لعرقلة فتح اي تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي باليمن .